Иностранцев хотят обязать сдавать отпечатки пальцев по приезде в РФ

Москва, 14 октября. Приезжающих в Россию иностранцев хотят обязать проходить медицинский осмотр и делать дактилоскопию. Об этом говорится в законопроекте МВД РФ, поступившем в правительство, сообщила «Парламентская газета».

Сейчас закон обязывает проходить медосмотр и сдавать отпечатки пальцев только тех, кто оформляет трудовой патент, разрешение на работу, временное проживание (РВП), вид на жительство (ВНЖ), временное убежище, статус беженца и гражданство России.

При этом несколько категорий мигрантов не попадают в этот список, и поэтому власти решили разработать законопроект, который позволит усилить защиту россиян. Так, например, граждане Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) могут въезжать в стране без визы и не обязаны оформлять какие-то специальные разрешения.

Отмечается, что во время медосмотра врачи удостоверяют, что иностранец не страдает наркоманией и не имеет общественно опасных болезней. Если, например, у человека есть какая-то страшная болезнь, например, коронавирус, то ему предлагают сперва пройти курс лечения.

Отпечатки пальцев в свою очередь помогут выявить злоумышленника, совершившего преступление, а также преступника, которого выдворили из России, но он вернулся в страну с чужими документами. Также эти данные помогают правоохранителям в борьбе с экстремизмом и терроризмом.