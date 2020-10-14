Под Ростовом горит цех по переработке полиматериалов

Ростов-на-Дону, 14 октября. В городе Батайске Ростовской области горит цех по переработке полиматериалов, передает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Промышленной поступило в 6.36 утра по московскому времени. Спасатели присвоили возгоранию третий (повышенный) ранг сложности. Площадь пожара составляет 900 квадратных метров.

К борьбе с огнем подключили пожарный поезд. Кроме того, в тушении принимают участие 77 человек и 22 единицы техники.

Ранее в центре Москвы произошел пожар в гостинице. Очаг возгорания находился на четырнадцатом этаже. Пострадавших в результате происшествия нет. Из здания была произведена эвакуация.