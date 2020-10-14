WSJ сообщила о переброске сотен связанных с Турцией боевиков в Карабах

Вашингтон, 14 октября. Сотни связанных с Турцией боевиков из Сирии были переброшены в зону конфликта в Нагорном Карабахе, и еще сотни готовятся к отправке. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на два источника в Сирии, связанных с переброской наемников.

«Сотни членов сирийских вооруженных группировок в союзе с Турцией приняли участие в боях между Азербайджаном и Арменией», — говорится в материале WSJ.

По словам источников издания, информация о вербовке бойцов Турцией начала распространяться среди сирийских мятежных группировок еще в июле. Отправка боевиков в Карабах началась, по информации WSJ, еще в середине сентября, то есть, до очередного обострения. Наемников перебрасывали по сотне человек за раз, при этом десятки боевиков были встревожены ожесточенностью боев, поэтому уже вернулись обратно.

Один из сирийских наемников рассказал, что прибывшие в Карабах боевики получают по две тысячи долларов в месяц. Еще один источник сообщил о быстро растущих потерях среди сирийских бойцов. Также в статье американского издания говорится, что Турция предоставила Азербайджану ударные беспилотники.

«Отправка <...> в Азербайджан стала нормальным явлением», — рассказал один из источников газеты, отметив, что наемникам все равно, за кого воевать, и они едут туда, где платят деньги.

Также в статье отмечается, что Турция и Азербайджан все обвинения в использовании сирийских боевиков отвергают.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что после обострения конфликта в Карабахе в регион с Ближнего Востока устремились боевики из террористических организаций, например, из «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ). Также о переброске боевиков заявлял президент Сирии Башар Асад. Комментируя слова сирийского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве пристально следят за происходящим в зоне конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.