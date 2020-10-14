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WSJ сообщила о переброске сотен связанных с Турцией боевиков в Карабах

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WSJ сообщила о переброске сотен связанных с Турцией боевиков в Карабах

Вашингтон, 14 октября. Сотни связанных с Турцией боевиков из Сирии были переброшены в зону конфликта в Нагорном Карабахе, и еще сотни готовятся к отправке. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на два источника в Сирии, связанных с переброской наемников.

«Сотни членов сирийских вооруженных группировок в союзе с Турцией приняли участие в боях между Азербайджаном и Арменией», — говорится в материале WSJ.

По словам источников издания, информация о вербовке бойцов Турцией начала распространяться среди сирийских мятежных группировок еще в июле. Отправка боевиков в Карабах началась, по информации WSJ, еще в середине сентября, то есть, до очередного обострения. Наемников перебрасывали по сотне человек за раз, при этом десятки боевиков были встревожены ожесточенностью боев, поэтому уже вернулись обратно.

WSJ сообщила о переброске сотен связанных с Турцией боевиков в Карабах

Один из сирийских наемников рассказал, что прибывшие в Карабах боевики получают по две тысячи долларов в месяц. Еще один источник сообщил о быстро растущих потерях среди сирийских бойцов. Также в статье американского издания говорится, что Турция предоставила Азербайджану ударные беспилотники.

«Отправка <...> в Азербайджан стала нормальным явлением», — рассказал один из источников газеты, отметив, что наемникам все равно, за кого воевать, и они едут туда, где платят деньги.

Также в статье отмечается, что Турция и Азербайджан все обвинения в использовании сирийских боевиков отвергают.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что после обострения конфликта в Карабахе в регион с Ближнего Востока устремились боевики из террористических организаций, например, из «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ). Также о переброске боевиков заявлял президент Сирии Башар Асад. Комментируя слова сирийского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве пристально следят за происходящим в зоне конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Источник: The Wall Street Journal
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