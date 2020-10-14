СМИ узнали о планах РФ построить новые самолеты «судного дня»

Москва, 14 октября. Воздушные пункты управления войсками, которые также называют самолетами «судного дня», планируют перенести с Ил-80 на Ил-96-400М, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

Отмечается, что замена на Ил-96-400М значительно увеличит время боевого время дежурства воздушного пункта управления в воздухе и зону охвата управлениями войсками.

Название самолеты «судного дня» появилось в Соединенных Штатах. Предполагалось, то в случае ядерной войны их задействуют, если наземные структуры управления будут разрушены. Самыми популярными моделями таких специализированных самолетов являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing-747 и российские Ил-80, которые разработаны на основе Ил-86.