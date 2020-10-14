Прохор Шаляпин вернулся к 64-летней экс-супруге Копенкиной

Москва, 14 октября. Певец Прохор Шаляпин вернулся к бизнесвумен Ларисе Копенкиной, передает радио «Комсомольская правда».

Шаляпин и Копенкина поженились еще в 2013 году, чем наделали много шума. Пара развелась в 2015 году, но сохранила дружеские отношения. Дуэт часто видели вместе.

Недавно пара отправилась в совместное путешествие по России.

«Мы снова вместе, и ничего c этим поделать нельзя», — прокомментировала путешествие у себя в соцсетях Копенкина.

Во время отпуска Шаляпин и Копенкина посещали экскурсии, ходили по магазинам, ужинали в ресторанах и купались в бассейне.

«Сегодня вечер проводим с Прохором. Его кто-то потерял, а я, как всегда, нахожу», — намекнула в одной из публикаций бизнесвумен.

Пока певец не дал официального подтверждения или опровержения слухов о возобновленных отношениях. Однако ранее он заявлял, что рядом с Копенкиной чувствует себя хорошо.

«Мне ближе Ларочка по духу. Мне с ней более комфортно», — рассказал Шаляпин.

Ранее Прохора Шаляпина подозревали в романе с Ириной Аллегровой. Певец опубликовал архивный снимок с певицей. На фото молодой артист стоит рядом с Аллегровой, звезды задорно смеются и выглядят счастливыми. Певец признался, что восхищается сексуальностью и шармом артистки.