Жителей России предупредили о новой уловке мошенников на фоне пандемии

Москва, 14 октября. Мошенники в период связанного с коронавирусом кризисом стали чаще предлагать своим жертвам скидки на оплату фальшивых счетов, сообщили РИА Новости эксперты Национального центра финансовой грамотности. При этом злоумышленники обманывают на небольшие суммы, чтобы у пострадавших не было стимулов обращаться в полицию.

В связи со сложной экономической ситуацией у многих россиян появилась задолженность по ЖКУ, указал эксперт Игорь Григорьянц. В связи с этим россиян предупредили о новой уловке мошенников.

«Когда в дверь начинают стучаться «официальные лица» и предлагать новый способ погашения задолженности со скидкой, но «здесь и сейчас», то многие граждане верят и отдают последнее», — пояснил он.

По его словам, расследовать мошенничество такого рода сложно, поскольку жертвы не обращаются в полицию, опасаясь, что решение проблемы потребует больше времени.

Современные мошенники — люди образованные, которые владеют технологиями манипуляции и достаточно развитыми инструментами поддели документов и атрибутов представителей государственных служб. В основном жертвами мошенников становятся пенсионеры и домохозяйки, особенно если они не вовлечены в финансовые операции семьи.

При этом, как отметила эксперт Елена Бобкова, жертвами мошенников могут стать и вполне образованные люди, которые привыкли к удобствам цифровых услуг. Они могут оказаться в ловушке злоумышленников, если, например, у них нет свободного времени подробно изучить мелкие счета.