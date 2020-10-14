Трамп получил иммунитет к коронавирусу и пообещал расцеловать избирателей

Вашингтон, 14 октября. Президент США Дональд Трамп пообещал расцеловать избирателей, поскольку он приобрел иммунитет к коронавирусу. Об этом американский лидер заявил во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании, передает РИА Новости.

Трамп отметил, что, получив иммунитет к COVID-19, он может спуститься с трибуны и расцеловать всех пришедших на встречу, причем как женщин, так и мужчин.

«Посмотрите на того парня, какой он симпатичный. Я его поцелую. Не с большим удовольствием, но это нормально», — сказал президент США.

О том, что у Дональда Трампа и его супруги обнаружили коронавирус, стало известно 2 октября. Президент США находился в больнице всего три дня. Ранее в интервью каналу Fox News Трамп заявил, что приобрел иммунитет к COVID-19 и после болезни чувствует себя фантастически.