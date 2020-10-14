Алибасова могут посадить на два года за драку с Фридман

Москва, 14 октября. Продюсера Бари Алибасова могут посадить на два года за нападение на бизнесвумен Ляну Фридман, передает «Собеседник.Ru».

Бывшая возлюбленная Алибасова Ляна Фридман намерена подать в суд на продюсера за нападение во время шоу «Пусть говорят». Во время программы бизнесвумен заявила, что брак Алибасова с Лидией Федосеевой-Шукшиной разрушил всю его жизнь. В ответ продюсер накинулся на Фридман и ударил ее рукой по лицу.

Теперь Фридман намерена посадить Алибасова в тюрьму на два года.

«Бари нанес мне серьезную психологическую травму. Мне все звонили, сочувствовали. А я не могла прийти в себя и понять, как он мог так поступить со мной в публичном пространстве. Ведь я всю жизнь ему помогала», — рассказала женщина.

Прощать Алибасова она не намерена и считает, что продюсер должен ответить за поступок в полной мере.

«Каждый человек, в том числе Бари, должен отвечать за свои поступки. Человек ударил меня прилюдно, во время съемок телевизионного шоу. Поэтому должен нести ответственность», — заявила Фридман.

Ранее Бари Алибасов очистил свою квартиру от негатива и проклятий. Чистку произвели ведьмы и эзотерики, обладающие сильнейшими способностями. Алибасову помогали ясновидящая и экстрасенс Дарья Миронова, экстрасенс и энерготерапевт Юлиана Миляева, эзотерик-практик Наталья Верба, а также маг Анастасия Кохан.