Россияне назвали ежемесячную сумму для счастливой жизни

Москва, 14 октября. Россияне призналась, что для счастья им достаточно 100-150 тысяч рублей в месяц. Это следует из исследования, проведенного банком «Открытие и СК «Росгосстрах жизнь», пишет РИА Новости.

Половина опрошенных граждан заявили, что чувствовать себя счастливым и удачным, им дает престижная и хорошо оплачиваемая работа. Этот критерий определения счастья в основном распространен в Сибири (57%) и на Урале (56%). При этом 26% россиян заявили, что для счастья им нужно «много денег», тут в лидерах Северо-Кавказский и Приволжский округа (по 31%).

Чтобы быть счастливым 43% опрошенных заявили, что хотели бы получать зарплату в 10 раз больше, чем сейчас. При этом 8% признались, что для счастья им хватит миллиона долларов. Только 4% россиян сказали, что для счастья им хватает тех денег, которые они зарабатывают.

В среднем россияне считают неплохой зарплатой 60 тысяч рублей в месяц. Достаточной для счастья 100–150 тысяч рублей, при этом москвичи нуждаются в сумме побольше — 150–300 тысяч рублей.

Исследование, проведенное 9-12 октября, было сделано по репрезентативной выборке среди тысячи совершеннолетних россиян в городах с населением более 100 тысяч человек, указала «Вечерняя Москва».