Коротченко назвал единственный способ продлить СНВ-3

Москва, 14 октября. Единственным способом продлить срок действия Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) является пролонгация без всяких условий. Об этом заявил РИА Новости главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя высказывание спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли.

Ранее Биллингсли заявил, что Вашингтон готов продлить срок действия договора «уже завтра», но при условии, что сделка будет включать взаимную заморозку ядерных арсеналов США и РФ, напоминает телеканал «360». Коротченко отметил, что эти заявления носят конъюнктурный характер, поэтому их нужно рассматривать в связи с гонкой перед выборами президента США. По мнению эксперта, успеть подписать какие-либо соглашения с США до выборов довольно проблематично.

«Единственное, что можно сделать, это продлить без всяких условий прежний договор СНВ-3 на очередной срок», — сказал Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что Вашингтон явно не хочет продлевать срок действия договора, поэтому американцы пытаются «накидывать» разные предложения, в том числе и по тактическому ядерному оружию.

«На мой взгляд, это нереалистично», — подытожил Коротченко.

Ранее на высказывание Биллингсли отреагировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат назвал озвученное американцами условие неприемлемым для Москвы, передает «Царьград».