В России могут увеличить возрастную планку на владение оружием

Москва, 14 октября. В России могут увеличить возрастную планку для получения лицензии на владение и использование оружия до 21 года. Об этом со ссылкой на депутата ГД РФ Анатолия Выборного сообщает сайт газеты «Известия».

По словам парламентария, систему контроля за владельцами оружия необходимо усиливать. Контролирующие органы должны в режиме онлайн проводить мониторинг ситуации с момента выдачи лицензии.

«Если владельцы оружия в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение общественного порядка, оказались на учете из-за алкогольной и наркотической зависимости, должны автоматически лишаться лицензии, а оружие изыматься», — подчеркнул Выборный.

По его словам, законодательная инициатива будет внесена в Госдуму после обсуждения вопроса с экспертами Торгово-промышленной и Общественной палат.

По данным газеты, решение было принято после произошедшей под Нижним Новгородом трагедии, где 12 октября в результате стрельбы погибли три человека, еще трое получили ранения. В нападении подозревают 18-летнего Даниила Монахова.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что Монахов получил разрешение на оружие без прохождения медосмотра. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.