Поведение Рапунцель и Дмитренко вывело из себя поклонников «Дома-2»

Москва, 13 октября. Поведение звезд реалити-шоу «Дом-2» Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко вывело из себя телезрителей, передает портал «Дни24». По мнению поклонников шоу, пара слишком «зазналась» и ведет себя высокомерно. Дуэт звезд считает себя лучшей парой «Дома-2», без которой упадут рейтинги.

Ранее Дмитренко признался, что они с Ольгой не пропадут и за пределами шоу, так как прилично зарабатывают на рекламе в Instagram. Однако поклонники считают иначе. По их мнению, звезды не приспособлены к обычной жизни и умеют только «светить лицом» на телеэкране и в Сети.

Чтобы «проучить» Рапунцель и Дмитренко, фанаты «Дома-2» организовали обсуждение в социальной сети. В нем они делятся вариантами, как «приструнить» зазнавшихся участников телешоу. К примеру, предлагают их выдворить за периметр, чтобы Рапунцель училась вести хозяйство, Дмитренко пошел на работу, а их ребенок отправился в обычный детский сад. Кроме того, фанаты хотят заблокировать аккаунты звезд в Instagram, чтобы те «пошли по миру».

Ранее Ольга Рапунцель и Саша Черно, ставшие мамами минувшим летом, устроили перепалку из-за кесарева сечения. Рапунцель 10 июня родила вторую дочь Софию. Роды прошли настолько легко, что мама транслировала их в прямом эфире. Черно 30 июля родила первенца Стефана, ей пришлось прибегнуть к кесареву сечению. С тех пор участницы «Дома-2» выясняют, кто из них испытал всю полноту ощущений матери.