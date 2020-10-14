Митя Фомин напугал подписчиков своим голым телом

Москва, 14 октября. Популярный певец Митя Фомин опубликовал в своем профиле в Instagram откровенное фото. Музыкант напугала фанатов своим голым телом.

В своем аккаунте исполнитель разместил несколько снимков, сделанных в ванной комнате. Обнаженный артист на корточках сидит в ванне, наполненной мыльной пеной, которая прикрывает интимные места. Снимки знаменитость сопроводил шуткой про Мойдодыра-сутенера.

Кадры голого артиста свели с ума поклонников поп-исполнителя. Они отметили подтянутую фигуру Фомина. Однако многим показалось, что выкладывать подобные кадры для 46-летнего мужчины слишком странно.

«Опять этот голожопый», — написал radik7488.

«По-моему, у него в последнее время не все с головой, какой-то озабоченный стал. Ужасно», — отметила lena__ks__.

«Почему у людей совсем нет стыда… Публичный человек, не подросток. Зачем?» — озадачилась irina_mira.lubivaia.

«С Тарзаном одно заболевание», — пошутила spelkovao.

«Что за порнография», — ужаснулся azaliuw.

Митя Фомин регулярно радует поклонников фотографиями, в том числе откровенными. На одном из последних снимков артист позировал обнаженным на фоне городской панорамы.