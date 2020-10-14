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Фанаты шокированы сединой главной звезды сериала «Не родись красивой»

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Фанаты шокированы сединой главной звезды сериала «Не родись красивой»

Москва, 14 октября. Звезда сериала «Не родись красивой», актриса Нелли Уварова перестала скрывать седину. Об этом сообщает портал «Дни.ру».

Артистка с мужем, актером Александром Гришиным, сыном Игнатием и дочерью Ией посетила день рождения автомузея «Моторы Октября». Звездное семейство познакомилось с экспонатами, понаблюдало за танцем роботов и поучаствовало в интерактивном квесте.

Посетители автомузея отмечали, что Уварова поседела и не пытается скрыть серебряный оттенок волос, сообщает портал.

Фанаты оказались шокированы сединой главной звезды сериала «Не родись красивой».

«Обожаю Уварову, но с этой прической она тянет лет на 50», — отметил один из поклонников артистки.

Ранее Уварова рассказала, почему перестала сниматься в кино. По словам артистки, несколько лет назад ей поступало огромное количество предложений, однако со временем ситуация изменилась.

Актриса призналась, что тщательно обдумывает каждое предложение, а подавляющая часть предложений из-за своей однотипности не вызывают у нее актерского интереса. 

Уварова отметила, что у нее никогда не было большого желания посвятить свою жизнь кино, поэтому она с легкостью отказывалась от многих ролей. В конечном итоге она стала «неудобной актрисой», в результате чего количество предложений значительно сократилось.

Актриса отметила, что в настоящее время играет роли в различных постановках Российского академического молодежного театра, а также принимает участие в некоторых телевизионных проектах.

Источник: Дни.ру
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