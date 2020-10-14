В Роспотребнадзоре сказали, что нельзя делать перед вакцинацией от COVID-19

Москва, 14 октября. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что нельзя делать перед вакцинацией от коронавируса, передает РИА Новости.

Горелов заявил, что перед вакцинацией нельзя скрывать болезни, так как это может привести к побочным эффектам и осложнениям.

«На этом этапе клинических испытаний должны отбираться здоровые добровольцы, но, бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Совершенно однозначно — людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией», — рассказал Горелов.

Эксперт отметил, что после прививки у человека может возникнуть нормальная реакция организма: повышенная температура, слабость, покраснение и боль на месте укола. Со списком подобных эффектов можно ознакомиться в аннотации препарата.

Ранее глава РАН рассказал о ходе испытаний новой российской вакцины от COVID-19. Он считает, что клинические испытания разработанной в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук вакцины против коронавируса SARS-СoV-2 проходят обнадеживающе. По словам ученого, у добровольцев даже нет так называемой субфебрильной температуры (37-38 градусов).