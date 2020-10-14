Трамп зажег толпу избирателей комичным танцем

Вашингтон, 14 октября. Американский президент Дональд Трамп зажег толпу сторонников комичным танцем. Видео опубликовал в Twitter пользователь Брэндон Дарби.

На кадрах глава государства ритмично танцует на сцене под песню YMCA группы Village People, в конце своего зажигательного танца он аплодирует.

«Наслаждайтесь», — подписал видео автор публикации.

Trump dancing to YMCA. Enjoy. pic.twitter.com/eHQyfMCKxo — Brandon Darby (@brandondarby) October 13, 2020

Танец американского лидера вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях, сообщил «Мир 24». Некоторые с восторгом приняли танец Трампа, другие признались, что лучше бы не смотрели этот «шедевр».

«Это бесценно», — отметил DeMarco575.

«Я просто обожаю его», — признался artfromtex.

«Если вы станете для нас танцевать, мы пойдем и проголосуем за вас», — отреагировала mermaidgirl10 .

«Мне стало плохо после просмотра», — высказался rhett_chavez.

«Ужасно. Лучше бы я этого никогда не видел», — заявила MarytheRobot.

Накануне глава Белого дома, выступая перед сторонниками в Пенсильвании, пообещал расцеловать избирателей, поскольку у него выработался иммунитет к коронавирусу. Трамп переболел COVID-19 в начале текущего месяца, пробыв три дня в больнице.