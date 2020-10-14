Сексолог рассказала, что Тарзану грозит импотенция

Москва, 14 октября. Сексолог Елена Перелыгина рассказала, что Тарзану грозит импотенция, передает «Собеседник.Ru».

Специалист поведала, что на светском рауте столкнулась с Тарзаном. Тот припал к ее груди и зарычал. Кроме того, она слышала о недавней измене стриптизера Наташе Королевой. Перелыгина считает, что такая жизнь может негативно сказаться на сексуальном здоровье Глушко.

«Такое количество женского внимания не каждый мужчина может переварить. Все это сказывается не лучшим образом на потенции. Когда у мужчины огромное количество женщин, с годами вырабатывается пресыщенность. Проще говоря: ни на одну женщину нет прежней реакции», — считает сексолог.

Она напомнила, что Тарзану уже 50 лет. В таком возрасте гормоны вырабатываются не так активно, а количество тестостерона значительно снижается.

«Так что Сергею нужно запомнить: до конца своих дней он должен смотреть только на Наташу», — заявила Перелыгина.

Ранее Елена Перелыгина назвала три признака измены. Первым признаком может быть нетипичное поведение партнера, когда он начинает делать что-то особенное. Второй признак возможной измены, по мнению клинического психолога, — усиленное внимание к собственному внешнему виду. По словам сексолога, третий признак измены — нереальный «блеск в глазах».