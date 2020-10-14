Перечислены настройки смартфона, которые могут лишить зрения

Москва, 14 октября. Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров перечислил настройки смартфона, которые могут лишить зрения. Мнением эксперт поделился в интервью агентству «Прайм».

По словам Бодрова, среднестатистический обладатель смартфона в сутки использует гаджет 2,5 часа. Этого времени достаточно, чтобы у человека начались такие проблемы, как нарушения сна, негативные психологические эффекты и нарушения зрения.

Эксперт отметил, что зрение может снижаться быстрее из-за мелкого шрифта и яркого света экрана. Поэтому следует изменить соответствующие настройки устройства, считает Бодров.

«Для того чтобы уменьшить вред зрению от смартфона, можно отрегулировать яркость в зависимости от освещения или пользоваться опцией «Автояркость», а также изменить размер шрифта», — отмечает эксперт.

Бодров уточнил, что шрифт должен быть таким, чтобы увидеть текст можно было с расстояния не менее 30 сантиметров.

Ранее руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал, что из-за ограниченного ресурса аккумуляторной батареи, смартфоны следует менять не реже чем раз в три года. Однако, по словам специалиста, в настоящее время смартфоны по длине «цикла replacement» устанавливают рекорд и приближаются к бытовой технике, которая обычно обновляется исключительно из-за поломки. Причина этого заключается в похожести современных гаджетов и их функциональности, подчеркивает Рябинин.