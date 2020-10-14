Назван способ «отмыть» смартфон от коронавируса

Москва, 14 октября. Главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина назвала способы отмыть смартфон от COVID-19, передает радио Sputnik.

Мурзина рассказала, что даже при частом мытье рук можно подхватить вирусную инфекцию, так как на смартфонах обитает большое количество микроорганизмов.

«Самая главная защита — регулярное очищение. Очищать смартфон надо, как руки: то есть мыть или обрабатывать дезинфицирующим раствором», — посоветовала эксперт.

Флагманские модели от Apple, Samsung и Huawei можно мыть водой, так как их лучшие модели делаются водонепроницаемыми.

Также эксперт посоветовала, как выбрать очищающее спиртосодержащее средство.

«Надо покупать специальные дезинфицирующие средства, причем содержание спирта в них должно быть не меньше 60%. Вместе с этим надо понимать, что спирт в дезинфекторе, как и во влажной салфетке, может повредить олеофобное покрытие на экране и на задней панели смартфона. Увы, здесь вам придется выбирать, что вам важнее: покрытие, которое защищает от отпечатков пальцев и жира, или собственное здоровье», — рассказала специалист.

Ранее был назван предельный срок жизни смартфонов. Специалисты отмечают, что в среднем пользователь меняет смартфон раз в три года, однако в последнее время этот срок увеличивается. Причина этого заключается в похожести современных гаджетов и их функциональности.