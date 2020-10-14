Бывший мэр Каунаса призвал Литву перестать «лаять» в сторону России

Вильнюс, 14 октября. Бывший мэр Каунаса Витаутас Шустаускас призвал Вильнюс наладить отношения с Москвой и перестать «лаять» в сторону России. Мнением политик поделился в интервью порталу Sputnik Литва.

По мнению Шустаускаса, при условии хороших отношений с Россией, в Литве платили бы за бензин «наверное, несколько центов только».

«Я когда-то, еще в 1992 году, сказал в Сейме: если будут умные люди, имея таких соседей, как Белоруссия и Россия, мы бы по экономике были бы в Европе. Если бы не лаяли, как собаки, на Россию, жили бы хорошо», — заявил Шустаускас.

Политик считает, что в Литве должны прийти к власти политики, которые бы изменили отношение к соседям.

В то же время Шустаускас предположил, что после парламентских выборов внешнеполитический курс Вильнюса вряд ли изменится.

Экс-мэр Каунаса отметил, что правящая в Литве партия за четыре года успела сделать «какие-то вещи для населения». Однако политик подчеркнул, что он выступает категорически против нынешних трат Вильнюса на вооружение.

Ранее депутат Госдумы Артем Туров заявил, что Россия поможет Белоруссии в «экономическом возмездии» Прибалтике. Парламентарий назвал правильной стратегию Минска о переориентации транзита белорусских грузов в российские логистические центры.