Журналист сообщил, что у Бориса Моисеева подозревают онкологию

Москва, 14 октября. У российского певца Бориса Моисеева, который с трудом справляется с последствиями инсульта, подозревают онкологию, заявил светский журналист Денис Сорокин в интервью изданию «Собеседник.ру».

Окружению певца не нравится, что тема здоровья Моисеева всплывает в прессе. Однако все, о чем говорят, очень близко к истине, указал Сорокин.

«Если бы Борис чувствовал себя неплохо, то его непременно бы показали. Но этого не делают. Почему это происходит, наверное, все понимают. Все люди, которые близки к шоу-бизнесу, знают: «Боря угасает на глазах», — сказал журналист.

По его словам, улучшить состояние артиста уже невозможно. Сейчас брошены все силы на то, чтобы поддерживать стабильное состояние знаменитости.

Сорокин отметил, что после инсульта Моисеева много раз видел на светских мероприятиях. На концерте Филиппа Киркорова и на презентации альбома Азизы артист выглядел довольно неплохо, но уже в театре Надежды Бабкиной были видны изменения, при этом не в лучшую сторону.

«Борис уже почти не говорил. А еще на его щеке появилась родинка. Говорили, что это — онкология. После этого в свет он не выходил», — добавил Сорокин.

Ранее предсказательница Марианна Абравитова сообщила, что Моисеев, несмотря на болезнь, занимается творчеством, часто гуляет и видится с друзьями.