Праздники бывают самые разные — одни приурочены к памятным датам и событиям, другие же отмечаются в честь дня рождения известных и влиятельных людей. Однако и существуют такие мероприятия, которые нацелены на установление справедливости и равноправия в обществе. Поскольку эта тема в наши дни особо актуальна, мы решили рассказать вам о Всемирном дне мужчин. Нет, никакой путаницы не произошло! Раз мы ежегодно отмечаем 8 марта, значит не стоит забывать и о празднике в честь сильного пола. Мы расскажем вам, когда же в 2020 году отмечается Всемирный день мужчин, кто и когда придумал этот праздник и какая же все-таки у него цель.

Цель и смысл

Начиналось все довольно серьезно. В прошлом веке известный журналист и Джордж Киндел заявил, что мозг мужчин, на постоянной основе находится под действием тестостерона, и из-за этого среди сильной половины человечества так много агрессии. Он отметил, что порой общество бывает очень жестоко и совершенно незаслуженно обвиняет мужчин во всех «существующих грехах», поскольку такое поведение было заложено природой. Поэтому для дальнейшей поддержки мужчин, которые значительно преуспели в хороших и полезных делах, он предложил вручать им награды. Согласно задумке писателя, мужчина, получивший премию, становится эталоном и образцом человека, который изменит мир к лучшему.

Идея довольно быстро разошлась в высших кругах и вскоре Всемирный день мужчин внесли в праздничный календарь. Стоит отметить, что здесь не обошлось и без бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Он не только поддержал идею, но и был назначен президентом этого праздника и с того момента торжество приобрело официальный статус. Однако фиксированной даты у него нет, поскольку организаторы сошлись на том, что отмечаться он будет в первую субботу ноября. Таким образом в 2020 году дата торжества выпадает на 7 число.

В первые годы выдающимся представителям сильного пола вручались награды за заслуги в самых разных сферах: политика, наука, медицина, экономика, кинематограф и многих других. Подарком была маленькая статуэтка-копия скульптуры «Мыслитель».

Среди знаменитостей, которые удостоились награды были известные политики, музыканты, бизнесмены и религиозные представители. Вручения продолжались вплоть до 2006 года, как мероприятие проводится сейчас, увы, неизвестно.

Не путать с другим праздником

Всемирный день мужчин не единственная календарная дата, посвященная сильному полу. Существует и Международный мужской день, который тоже отмечается в ноябре, но при этом имеет фиксированную дату — 19 число третьего осеннего месяца. Появился он по инициативе историка Джерома Тилаксина. На тот момент, когда он предложил ввести праздник в календарь уже существовал День отца.

Его возмутила подобная «дискриминация» поскольку торжество нужно не только тем мужчинам, кто успел обзавестись семьей и детьми, но одиноким мужчинам и мальчикам. Поэтому он предложил свою версию мероприятия, которую назначил на дату дня рождения своего отца. Теперь этот праздник отмечают более чем в 60 странах мира.

Целью этого дня стали демонстрация достижений и опыта сильного пола, разрешение гендерных споров и привлечение внимания общественности к таким проблемам, как ущемление и дискриминация мужских прав в различных областях. Ежегодно тематика мероприятия меняется, однако в последнее время сохранилась тенденция посвящать тему праздника проблемам сохранения мужского здоровья.

Несколько идей подарков

Несмотря на то, что дата официально не закреплена в календаре, вы можете сделать небольшой сюрприз своему мужчине. При выборе подарка старайтесь ориентироваться на его образ жизни, предпочтения и заветные желания. Это может быть:

• красивый и удобный кошелек;

• оригинальный галстук;

• абонемент на поход к массажисту;

• хорошие сигары;

• рыболовные снасти;

• собственная выпечка;

• романтический ужин.

В том случае, если вы теряетесь в догадках, что же действительно может понравиться вашему избраннику, постарайтесь во время разговора деликатно выведать у него, о чем он давно мечтает. Так вы сделаете мужчине не только незабываемый и полезный подарок, но и проявите свое уважение и внимание к нему.