Невропатолог указала на связь холодных ног с тяжелыми заболеваниями

Москва, 14 октября. Врач-невролог Ирина Ляскина перечислила болезни, на которые указывают холодные ноги, передает «Пятый канал».

Специалист посоветовала пройти обследование, если недуг не связан с пребыванием на морозе или купанием в холодной воде.

«Симптом может быть проявлением таких заболеваний, как болезнь Рейно, полинейропатия различного происхождения: при сахарном диабете, чрезмерном употреблении алкоголя, хронической интоксикации тяжелыми металлами, сопутствующими заболеваниями печени и почек», — сообщила Ляскина.

Также эксперт советует не носить тесную обувь. Кроме того, для тренировки сосудов необходимо принимать утром контрастный душ и на ночь принимать ванны с морской солью.

Специалист считает, что ситуация улучшится, если в рацион включить белковую пищу, птицу и бобовые, а также больше употреблять овощей и фруктов.

Ранее диетолог посоветовала, как лучше всего «заедать» стресс. Чаще всего россияне допускают ошибку в количестве поглощаемой еды, отметила эксперт. По ее словам, необязательно съедать целый торт или ведро мороженого, чтобы успокоиться. В таких случаях достаточно кусочка шоколада. Диетолог предупредила, что частое употребление сладостей в больших количествах ради успокоения не принесет нужного результата.