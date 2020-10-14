Самая красивая в мире модель показала видео со своей вечеринки в бикини

Вашингтон, 14 октября. Американская супермодель палестинского происхождения, обладательница звания самой красивой в мире женщины Белла Хадид показала видео со своей вечеринки на яхте. Об этом со ссылкой на сторис звезды в Instagram сообщает британское издание Daily Mail.

Модели 9 октября исполнилось 24 года. Девушка продолжила отмечать свой день рождения у моря в компании друзей.

На опубликованном видео модель вместе с подругой ныряют с борта судна в воду. Также Хадид загорает в желтом бикини и прогуливается по палубе под громкую музыку. Образ звезды дополняют полосатая повязка на голове, солнечные очки и массивные золотые украшения.

Хадид регулярно радует поклонников откровенными фотографиями в своем Instagram. Летом модель опубликовала снимок в просвечивающем платье. На кадрах девушка снимает себя на фото в зеркале с букетом цветов.

В начале сентября модель вышла на улицу в Нью-Йорке в прозрачном боди. Снимки Хадид появились в Instagram-аккаунте Just Jared. Для выхода в свет модель выбрала состоящий из черных брюк и прозрачного боди костюм бренда Nensi Dojaka. На снимках можно заметить, что Хадид решила не надевать белье.

Образ самая красивая женщина мира дополнила босоножками на каблуках марки By Far с золотой цепью и крупными серьгами в виде колец. Кроме того, Хадид подобрала медицинскую маску в цвет наряда.