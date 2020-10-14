Составлен рейтинг актеров, которые чаще всех занимаются сексом в кино

Москва, 14 октября. Информационное издание The Ringer разместило материал американской писательницы Кэрри Уиттмер, составившей рейтинг голливудских актеров, которые чаще других снимаются в постельных сценах.

Согласно результатам исследования Уиттмер, чаще всего в секс-сценах принимает участие Киану Ривз. Суммарно он занимался любовью 568 секунд в 12 фильмах. На втором месте оказался британец Роберт Паттинсон у которого в активе 410 секунд секса в восьми кинолентах. «Бронза» рейтинга досталась Джейку Джилленхолу. Постельные сцены с его участием в 10 фильмах продлились 404 секунды.

Также в перечне Кэрри Уиттмер фигурируют Брэд Питт (392 секунды), Роберт Дауни-младший (337 секунд), Марк Уолберг (320 секунд), Леонардо ДиКаприо (260 секунд) и другие. В общей сложности в рейтинг вошли 28 голливудских знаменитостей.

Как отмечает автор рейтинга, чем популярнее актер и чем в более кассовых проектах он снимается, тем реже он соглашается на постельные сцены, так как киностудии строго следят за имиджем знаменитостей.

Кэрри Уиттмер потратила 4 месяца на подготовку рейтинга. Она изучила практически полную фильмографию голливудских знаменитостей последних лет.

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