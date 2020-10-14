Глава МИД Армении рассказал о важной роли Лаврова в переговорах по Карабаху

Ереван, 14 октября. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян рассказал о важной роли российского коллеги Сергея Лаврова в прошедших в Москве переговорах по Нагорному Карабаху. Интервью министр дал российскому изданию РБК.

По его словам, в ходе московских переговоров обсуждались варианты урегулирования конфликта, очередность принятия шагов и объем вопросов, которые будут очерчены. Министр подчеркнул, что на согласование четырех пунктов совместного заявления сторонам потребовалось 11 часов.

«Потребовалось 11 часов, для того чтобы прийти к этим четырем пунктам, которые выразились в совместном заявлении. И здесь, я вам скажу, очень важную роль сыграл Сергей Викторович Лавров», — подчеркнул Мнацаканян.

Министр заявил о том, что в переговорный процесс необходимо включить представителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Глава МИД Армении подчеркнул, что стороны переговоров и сопредседатели признают, что в данном вопросе «имеет свое слово» и Карабах.

В Москве 9 октября во время переговоров было достигнуто соглашение о прекращении огня с полудня 10 октября. Однако менее чем через сутки стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Бои на северном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе во вторник, 13 октября, в Армении назвали одними из самых тяжелых с начала эскалации конфликта.