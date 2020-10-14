Полиция Нью-Йорка готовится к «майдану» после выборов президента США

Нью-Йорк, 14 октября. Нью-йоркская полиция готовится к «майдану», полицейских предупредили о возможных массовых акциях протеста накануне и после выборов президента США. Об этом сообщает портал NBC News.

Во внутреннем документе полицейского департамента указано, что, начиная с 25 октября, сотрудники полиции должны быть готовы к развертыванию.

Таким образом, власти США, которые были замешаны в спонсировании революций по всему миру, теперь сами столкнулись с угрозой «американского майдана». В распоряжении комиссара полиции Нью-Йорка говорится, что предстоящие выборы окажутся «одними из самых спорных» выборов нашей эпохи.

«Кроме того, существует высокая вероятность, что победитель выборов не будет определен в течение нескольких недель», — указано в документе.

Выборы президента США назначены на 3 ноября, но предварительное голосование уже началось. Соперником действующего президента Дональда Трампа выступает представляющий Демократическую партию Джозеф Байден.

Ранее ФАН сообщил, что эти президентские выборы могут стать уникальными в истории Соединенных Штатов не только из-за рекордно преклонного возраста кандидатов, но и потому, что практически никто из избирателей, вне зависимости от их политических предпочтений, не ждет ничего хорошего от результатов грядущего голосования.