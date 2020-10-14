Фанаты заподозрили Асмус в «охоте на мужчин» из-за ее вызывающего наряда

Москва, 14 октября. Интернет-пользователи бурно отреагировали на вызывающий и дерзкий образ российской актрисы Кристины Асмус. Соответствующую фотографию звезда разместила в Instagram.

Асмус показала поклонникам снимок со специального показа киноленты «Китобой», в которой она исполнила роль вебкам-модели. Она сопроводила пост хвалебными словами в адрес фильма и организации премьерного вечера. На церемонию актриса решила надеть укороченные прямые брюки с высокой талией и необычный топ, который оголял ее живот и делал акцент на бюсте. Вызывающий образ знаменитость разбавила аккуратной укладкой — легкие локоны и ровный пробор.

Подписчики оценили дерзкий образ Кристины и оставили множество положительных комментариев. Однако нашлись и те, кто посчитал, что данный образ выбран актрисой для «охоты за мужчинами».

«Сразу видно по наряду, что Кристина в активном поиске», — пишет подписчица. «В таком виде только на охоту за мужчинами идти», — пошутил поклонник. «Поздравляю с выходом фильма... Но наряд, конечно, очень на любителя...» — комментирует интернет-пользователь.

Ранее поклонники Кристины Асмус начали бурное обсуждение ее груди из-за неоднозначного кадра, который она опубликовала в Instagram. На фото коллега актрисы Борис Миронов, опустил свою руку под футболку партнерши.