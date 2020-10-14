Медведев предложил сделать бесплатными назначаемые врачами лекарства

Москва, 14 октября. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил сделать бесплатными назначаемые врачами и выдаваемые по рецептам лекарства. Об этом сообщает сайт партии «Единая Россия».

С заявлением политик выступил на совещании по подготовке программного документа партии к выборам в Госдуму в 2021 году. По словам лидера «Единой России», покупку препаратов следует компенсировать за счет государственного бюджета.

«… поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования», — заявил замглавы Совета безопасности РФ.

Медведев также отметил, что в программном документе партии нужно отразить требования по применению в области здравоохранения современных электронных сервисов и услуг, поддержке медицинского образования и медиков, укреплению первичного звена, развитию российской фарминдустрии.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о формировании с 2021 года федерального регистра россиян, имеющих право на льготные лекарства, лечебное питание и медицинские изделия, сообщает RT. В регистр внесут данные о числе федеральных и региональных льготников, а также об их категории заболеваний, диагнозе и обеспеченности лекарствами.