Киевский политолог Ляшенко заявил, что Украина всегда была «русской»

Киев, 14 октября. Политолог Глеб Ляшенко рассказал о «русских украинцах» и развеял мифы украинских националистов о моноэтничной Украине. Мнением политический эксперт поделился эфире «Голоса Правды».

Ляшенко отметил, что под понятием «русские украинцы» понимает соотечественников с русскими корнями и тех, кто считает себя русскими, говорит по-русски и имеет русский «культурный код».

«Украина всегда была русской — как минимум, наполовину. Это было исторически. Но так называемые «патриоты» пытаются навязать нам миф, что раньше была моноэтничная Украина, все говорили по-украински, а потом пришли советские оккупанты и принесли на штыках русский язык. Но это неправда...» — отметил политолог.

По его словам, «русские украинцы» всегда составляли половину, «а вообще — большинство» населения Украины.

Политолог также рассказал, что на улицах Киева его узнают два-три раза в неделю. Ляшенко отметил, что «точки соприкосновения» проще найти с людьми старшего поколения, которые «встретили» молодость в Советском Союзе. Но и молодежь разделяет его мнение, считает политолог.

Ранее один из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал решение об аннулировании регионального статуса русского языка, которое принял Одесский окружной административный суд, сообщает RT. По словам политика, наряду с другими, подобная мера направлена на борьбу с речью, которая для значительной части украинцев остается родной.