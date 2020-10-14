Украинский националист избил киевлянок за слова российского гимна

Киев, 14 октября. Националист напал на молодых людей в Киеве за то, что те исполняли российский гимн. Удары достались не только парню, но и девушкам, сообщает «Обозреватель».

Инцидент произошел в украинской столице во вторник возле Олимпийского стадиона. Две девушки стояли на улице и пели российский гимн. Происходящее на виде снимал невысокого роста молодой человек.

В какой-то момент к ним подошел крупный мужчина и начал что-то объяснять. После этого он нанес несколько ударов руками и ногами парню и ударил девушку, пытавшуюся вступиться за спутника.

Украинские власти взяли курс на тотальную украинизацию после госпереворота в 2014 году. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко выразил мнение, что политика президента Владимира Зеленского проявляется в поддержке нацизма и искоренении русского языка, именно поэтому Киев проявляет агрессию в адрес Москвы.

Периодически в стране происходят стычки из-за употребления русского языка. Националисты реагируют на подобные случаи крайне агрессивно. В минувший понедельник, например, сотрудница лицея Международной академии управления персоналом в Киеве Алена Корган на своей странице в Facebook заявила, что на Украине пора строить газовые камеры для «жидомоскалей».