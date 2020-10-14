Поклонники заподозрили сменившую имидж Боню в увеличении груди

Москва, 14 октября. Подписчики российской модели и предпринимательницы Виктории Бони заподозрили ее в увеличении груди. Об этом ее поклонники начали писать в комментариях под недавним постом знаменитости в Instagram.

Виктория Боня поделилась с поклонниками своим преображением — модель покрасилась в рыжий цвет. Однако фолловеры обратили внимание на еще одно изменение в ее внешности. Как отмечают некоторые интернет-пользователи, бюст Бони заметно увеличился.

«Если честно на цвет волос вообще не обращаешь внимание на этом фото. Пока не прочла, не посмотрела даже. Увеличивала фото смотря на твои аксессуары на груди», — пишет yasybaeva_gulnaz. «Тут вряд ли кто на волосы смотрит», — отметил alien_gangster. «Груди раньше не было же... Импланты?» — поинтересовалась yelena.alena.aleksandrovna. «Это «стремящийся» 5-й или 6-й?» — спросила с намеком на размер груди less_talk_more_act. «Я сразу на грудь внимание обратила, а уж после на волосы», — комментирует n.brizhan.

Недавно Виктория Боня опубликовала необычные снимки. Обычно девушка выглядит в кадре прекрасно благодаря обработке, фильтрам и макияжу. Однако в этот раз она решила неприятно удивить своих фанатов нестандартной фотографией. Ее лицо покрылось пятнами из-за палящего мексиканского солнца.