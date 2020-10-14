Посольство РФ потребовало от Госдепа назвать финансируемые США организации

Вашингтон, 14 октября. Российское посольство в США призвало Госдепартамент раскрыть организации, которые получают американское финансирование. Аналогичные требования ранее выдвинула американская сторона.

Во вторник Госдеп потребовал от аналитических центров и организаций, желающих работать с внешнеполитическим ведомством, отчитываться об иностранном финансировании. По мнению ведомства, российские и китайские власти пытаются оказывать влияние на внешнюю политику Штатов через финансируемые ими американские организации.

В Госдепартаменте добавили, что «раскрытие информации не является требованием для взаимодействия с такими организациями», однако подчеркнули, что «сотрудники отдела будут помнить о том, была ли раскрыта информация» о конкретных источниках финансирования.

Российское посольство потребовало ответных действий.

«Мы призываем Госдепартамент следовать подлинно транспарентной политике — раскрыть получателей американского финансирования. Тех, кто влияет на политические процессы в других странах», — говорится в сообщении посольства в Twitter.