Посольство РФ потребовало от Госдепа назвать финансируемые США организации

Вашингтон, 14 октября. Российское посольство в США призвало Госдепартамент раскрыть организации, которые получают американское финансирование. Аналогичные требования ранее выдвинула американская сторона.
Во вторник Госдеп потребовал от аналитических центров и организаций, желающих работать с внешнеполитическим ведомством, отчитываться об иностранном финансировании. По мнению ведомства, российские и китайские власти пытаются оказывать влияние на внешнюю политику Штатов через финансируемые ими американские организации.
В Госдепартаменте добавили, что «раскрытие информации не является требованием для взаимодействия с такими организациями», однако подчеркнули, что «сотрудники отдела будут помнить о том, была ли раскрыта информация» о конкретных источниках финансирования.
Российское посольство потребовало ответных действий.
«Мы призываем Госдепартамент следовать подлинно транспарентной политике — раскрыть получателей американского финансирования. Тех, кто влияет на политические процессы в других странах», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
We call on the @StateDept to pursue a true transparency policy - to reveal the recipients of #US???????? funding. Those who influence political processes in other countries. https://t.co/d0cdiMx047 pic.twitter.com/h9IYpfBvK5— Russian Embassy in USA ???????? (@RusEmbUSA) October 13, 2020