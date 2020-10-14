Глава РАН рассказал о ходе испытаний новой российской вакцины от COVID-19

Новосибирск, 14 октября. Клинические испытания разработанной в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук вакцины против коронавируса SARS-СoV-2 проходят обнадеживающе. Об этом РИА Новости сообщил президент РАН Александр Сергеев.

«Первые (клинические) испытания этой вакцины начались в Новосибирске неделю назад. И пока очень обнадеживающие отклики о том, что каких-то нежелательных явлений фактически нет», — отметил Сергеев.

По словам ученого, у добровольцев даже нет так называемой субфебрильной температуры (37-38 градусов). Он отметил, что теперь нужно, чтобы у участников испытаний «появились соответствующие антитела в необходимом титре».

Созданная в Центре Чумакова вакцина является цельновирионной. В основе препарата используется лишенный инфекционных свойств вирус SARS-CoV-2.

Ранее RT сообщило, что в Новосибирске начались клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции. Их первую и вторую фазы в Центре Чумакова надеются завершить в ноябре.