Коллеги и фанаты поздравили Сутулову и Стычкина с рождением сына

Москва, 14 октября. Актриса Ольга Сутулова и ее супруг Евгений Стычкин стали родителями. Первым радостную новость поклонникам сообщил счастливый отец на своей странице в Instagram.

В ночь на среду Стычкин сообщил, что стал папой. Сделал он это довольно оригинально: под видео из больничной палаты актер опубликовал несколько хештегов с намеком: #лелямойгерой, #авраамродилисаака, #сынзаотцаответчик.

На записанном видео актер с улыбкой рассказывает, насколько теперь он счастлив.

«Я абсолютно счастлив. <> Я гордо несу в себе свое невообразимое счастье. Прокатят года. Школьники будут скучать над историей наших потрясений. Вся пройдет, мой милый друг, но счастье мое, счастье останется», — зачитал Стычкин отрывок из книги Владимира Набокова «Письмо в Россию».

Поклонники и коллеги артиста быстро догадались, в чем секрет «невообразимого счастья» Стычкина и поздравили его в комментариях.

«Ну какой же счастливый, Жек, светишься! Поздравляем вас, многогранный отец», — написал в комментариях актер Евгений Пронин.

«О! И вы! Какие молодцы! Поздравляй Олю, поздравляй себя! Женя, а не снять ли нам сериал «Пожилой папа», — добавил с юмором Алексей Барац.

«Ура! Сердечно поздравляем с рождением принца! Здоровья и долголетия!» — пишет поклонница dollydanil.

Для Сутуловой это первый ребенок, тогда как Стычкин стал отцом уже в пятый раз. От предыдущего брака с пианисткой Екатериной Сканави у актера растут трое наследников. А старшая дочь артиста родилась в 1995 году в отношениях с актрисой Юлией Жемчуговой.