Лондон, 14 октября. Поляки включились в «борщевую войну» между Россией и Украиной, которая началась после решения Киева внести блюдо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом со ссылкой на комментарии пользователей сайта британской газеты The Times сообщает «ПолитРоссия».

Ранее стало известно, что Минкульт Украины планирует номинировать борщ на звание «национального культурного наследия» в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Предложение подготовил экспертный совет при Минкульте Украины. В первый раз Украина пыталась придать борщу статус национального достояния в 2018 году.

Британское издание The Times отметило, что борщ является частью национальной кухни ряда славянских и восточноевропейских народов, в XVI веке в русских письменных источниках он упоминается как овощная похлебка из свеклы и съедобного борщевика.

Однако каждая из стран по-своему трактует рецептуру и происхождение блюда, что, по мнению автора публикации, постепенно перетекает в «борщевую войну».

Читатели британского издания оказались удивлены тем, что от конфликта воздержалась Польша.

«Я удивлен, что поляки не пошли воевать. Их борщ куда лучше по качеству, и он, вероятно, старше подделок с востока», — отметил один из комментаторов.