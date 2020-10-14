Названа стоимость самого бюджетного iPhone из новой линейки в России

Москва, 14 октября. Компания Apple раскрыла цены на смартфоны iPhone новой линейки, самым дешевый iPhone mini будет стоить 70 тыс. рублей. Об этом сообщает «Online47».

Продажи гаджетов начнутся 23 октября. iPhone mini с дисплеем 5,4 дюймам будет стоить в России, по меньшей мере, 70 тысяч рублей, iPhone 12 с 64 гигабайтами памяти обойдется минимум в 80 тысяч рублей.

iPhone 12 Pro будет стоить 100 тысяч рублей, а iPhone 12 Pro Max с 128 гигабайтами памяти можно будет приобрести за 110 тысяч рублей.

Ранее RT сообщило, что Apple представила линейку смартфонов iPhone 12 с поддержкой формата связи 5G.

Apple также резко понизила цены на iPhone 11 2019 года выпуска. Стоимость гаджета со 128 гигабайтами памяти составила 54 960 рублей, за месяц смартфон подешевел на три тысячи рублей.