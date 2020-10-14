Внучку Владимира Конкина пытались похитить на похоронах его дочери

Москва, 14 октября. Выяснились страшные подробности похорон дочери актера Владимира Конкина Софии, погибшей в бассейне 22 сентября. Ее дочку Алису пытались похитить, передает «Телепрограмма.про».

Несмотря на постоянные тренировки, Конкина утонула в бассейне одного из столичных фитнес-клубов в сентябре. Прибывшие медики пытались спасти девушку, однако в больнице она скончалась. Отец погибшей обезумел от горя. Не так давно он похоронил жену. В эфире программы «Пусть говорят» выяснилось, что другой случай с Конкиной мог закончиться трагедией.

Инцидент произошел на похоронах Софии. К Алисе подошли неизвестные люди и попытались увезти в неизвестном направлении.

«Некие люди подошли, начали разговаривать с ребенком. Сказали, что им необходимо с ней поговорить, хотели куда-то отвезти. Мы вовремя среагировали и не допустили этого», — сообщила помощница Конкина.

На прошлой неделе стало известно, что материалы уголовного дела о гибели Софии были переданы в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Это произошло после того, как Конкин обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой переквалифицировать дело о смерти дочери. Бастрыкин потребовал тщательно проработать все возможные версии гибели дочери артиста.

Как сообщал телеканал «360», София перед гибелью жаловалась подругам на своего сожителя. По ее словам, у него были проблемы с психикой.