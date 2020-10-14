Суд арестовал обнаруженные следователями многомиллионные счета Абызова

Москва, 14 октября. Следственный комитет РФ обнаружил многомиллионные счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, арестованного по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в результате совместной работы следствия, оперативных служб, а также зарубежных и российских банков удалось установить многомиллионные банковские счета Абызова.

«Сумма арестованного столичным судом имущества — многомиллионные активы, которые были получены в ходе преступных действий Абызова и его сообщников», — заявил источник.

По данным московского суда, арест был наложен на счета, открытые в разной валюте в пяти банках. Точная сумма не называется.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала изъять доход Абызова в пользу государства. Сумма составила порядка 32 млрд рублей, передавал «Царьград».