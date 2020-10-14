Крокодил Гена споет в новом мультфильме голосом Димы Билана

Москва, 14 октября. Крокодил Гена в новом полнометражном фильме о Чебурашке споет голосом российского певца Димы Билана. Об этом исполнитель рассказал подписчикам в своем аккаунте в соцсети Instagram.

«Угадаете, какую старую добрую песню я записывал для спец-проекта @soyuzmultfilm.official и @russkoe_radio? Исполнять легенду всегда радостно! (орфография и пунктуация автора даны без изменений. — Прим. ФАН)», — написал Билан.

«Сюзмультфильм» сделает полнометражный мультфильм о Чебурашке, отмечают СМИ. На следующий год запланирована работа над проектом, стоимость которого составит 600 миллионов рублей. В прокат картина должна выйти в 2022 году.

Напомним, что ранее мультипликационный фильм о Чебурашке в формате 3D впервые представили японские аниматоры. Выход картины был приурочен к 10-летию первого показа мультфильма по франшизе в Японии. Права на распространение советского мультика в Японии принадлежали компании SP International до 2023 года.

Японской стороне права на использование образа Чебурашки еще 16 лет назад передало предыдущее руководство «Союзмультфильма». Между сторонами существуют серьезные разногласия по поводу срока действия договора и ряда его условий. «Союзмультфильм» уведомил японцев, что считает текущую версию договора недействительной.

В апреле стало известно, что «Союзмультфильм» намерен отозвать права на использование образа Чебурашки у японской компании.