Жириновский призвал не романтизировать крах страны спектаклем про Горбачева

Москва, 14 октября. Глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский подверг критике постановку спектакля «Горбачев», которая состоялась в московском Театре наций. Жириновский в своем Telegram заявил, что не понимает, почему авторы спектакля романтизируют последнего руководителя СССР Михаила Горбачева.

Жириновский напомнил, что крах Советского Союза связывают именно с Горбачевым.

«Зачем делать постановку о человеке, результатом деятельности которого стало разрушение страны? Зачем романтизировать это?» — задался вопросом глава ЛДПР.

Политик предложил увековечить на сцене вместо Горбачева руководителей Белого движения, например генералов Врангеля, Корнилова и Деникина. Жириновский заявил, что эти люди «пытались защитить свою страну, а не разрушить ее».

Ранее Жириновский заявлял о необходимости кремировать Ленина и захоронить его прах в могиле отца или матери в Симбирске.

Журналист Федеральной национально-культурной автономии греков в России Никос Сидиропулос ранее призвал судить Горбачева за развал Советского Союза. В эфире Медиагруппы «Патриот» эксперт заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе стал результатом политики президента СССР. А член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал провальные действия Горбачева на германском направлении, доказательством которых стало поглощение ГДР со стороны ФРГ.