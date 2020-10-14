Психолог раскрыл секрет обретения уверенности и решительности

Москва, 14 октября. Психолог Михаил Хорс рассказал, как перестать бояться ошибок и стать более решительным. Его слова приводит телеканал «Царьград».

По мнению психолога, корнем проблем является излишний перфекционизм по отношению к себе.

«Нужно разрешить себе делать ошибки», — заявил специалист.

Хорс считает, что корни нерешительности и боязни последствий принятых решений уходят в детство, когда человеку были привит излишний перфекционизм. Многие молодые люди испытывают неуверенность в себе, опасаясь последствий принятых решений. Причиной этого часто является отношение родителей, которые требовали от детей только идеальных результатов, внушая, например, что четверка — это плохая оценка. Это приводит к тому, что во взрослой жизни человек пытается принимать только верные решения и боится ошибок.

Эксперт привел несколько способов, которые позволят избежать подобного поведения. Например, можно прописать себе фразы «жизнь может быть не такой, как я хочу» и «то, что я хочу, не обязательно хорошо».

«В фантазиях все всегда хорошо, а в жизни может быть по-разному. Когда человек принимает реальность, ему проще принимать решения», — объяснил Хорс.

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