Госдеп недоволен избранием России в состав Совета ООН по правам человека

Вашингтон, 14 октября. Госсекретарь США Майк Помпео с сарказмом прокомментировал избрание России в состав Совета ООН по правам человека. Как передают «Известия», глава Госдепа заявил, что США были правы, когда решили покинуть Совет.

«Избрание Китая, России и Кубы в Совет ООН по правам человека подтверждает правильность решения США выйти из совета в 2018 году и использовать другие возможности для защиты и продвижения всеобщих прав человека», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Помпео добавил, что США в рамках Генассамблеи ООН «выявили и наказали нарушителей прав человека в Синьцзяне, Мьянме, Иране и других странах».

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус была еще более резка в свои оценках.

«США глубоко разочарованы избранием Китая, России и Кубы в СПЧ ООН. Избрание на эти места одних из самых злостных нарушителей прав человека превращает миссию Совета в фарс», — написала она в Twitter.

Во вторник Россию избрали членом Совета ООН по правам человека на трехлетний период, «за» проголосовали 158 государств-членов организации. Помимо России, членами Совета ООН избраны еще 14 стран, среди которых Франция, Великобритания Китай и Куба.