Любовь Успенская сообщила о смерти бывшего мужа

Москва, 14 октября. Певица Любовь Успенская рассказала о смерти своего бывшего супруга Юрия. Как написала исполнительница в своем Instagram, он был очень талантливым человеком, которому она многим обязана.

«Юрий Успенский — человек, который подарил мне фамилию, прошел со мной весь путь эмиграции, был талантливым человеком. Вечная память, скорбим...» — написала 66-летняя певица.

Подписчики Успенской оставили под ее постом свои слова сожаления и поддержки.

Юрий Успенский стал вторым мужем певицы. Он был администратором оркестра, и пара сошлась на профессиональной почве. Несмотря на то, что Любовь и Юрий на момент знакомства не были свободны, между ними все равно завязался роман.

Чтобы разорвать эти отношения, Успенская в какой-то момент решилась эмигрировать в Канаду, но, узнав об этом, Юрий сделал ей предложение. Поженившись, пара уехала за границу, в США. Однако брак оказался недолгим, и супруги разошлись. Затем певица выходила замуж еще дважды: сначала за украинского бизнесмена Владимира Франца, а потом — предпринимателя Александра Плаксина, от которого в 1989 году родила единственную дочь Татьяну.

Дочь Успенской Татьяна попала в тяжелую аварию осенью 2018 года, когда упала с велосипеда в Коста-Рике. Она получила тяжелые травмы, перенесла несколько сложных операций и в итоге отдалилась от семьи. Девушка сломала ротовую кость в двух местах, а также осталась без пяти зубов. Только за 2019 год 31-летняя дочь Успенской перенесла уже четыре операции.