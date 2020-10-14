Соседов заявил, что российский шоу-бизнес находится в упадке и без COVID-19

Известный журналист и музыкальный критик Сергей Соседов заявил ФАН, что российский шоу-бизнес сейчас находится в упадочном состоянии. И пандемия новой коронавирусной инфекции тут абсолютно ни при чем.

Член Союза журналистов Москвы в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал много интересного об отечественных звездах эстрады и кино, а также назвал тех, кто является «светлым пятном» в нашем шоубизе.

Что, все деньги уже проели?!

— Итак, Сергей, сразу возьмем, как говорится, быка за рога — каким вы видите текущее состояние российского шоу-бизнеса?

— Оно в упадке. И это состояние — такое, наверное, уже постоянное. И лично я не вижу пока каких-то знаков для того, чтобы он, шоу-бизнес, вышел из этой стагнации, потому что нет хороших авторов, или их очень мало. Нет песен, хитов, которые бы запоминались. Ну, или что-то есть, но этого тоже очень мало. В целом отрасль переживает застой.

— Как я понимаю, все это даже никак не связано с пандемией новой коронавирусной инфекции?

— Нет-нет, коронавирус здесь абсолютно ни при чем.

— Тем не менее, COVID-19 все же серьезно ударил по шоубизу — хотя бы в том, что касается заработков звезд, потому как есть немало тех, кто жалуется на отсутствие денег.

— Те, кто так делает, пусть жалуются своим родственникам и друзьям, но не в публичном пространстве, потому что шоу-бизнес, особенно его топовая часть — это люди, которые заработали уже на несколько жизней вперед. Понимаете? Не на одну жизнь, а на несколько жизней! Поэтому им просто грех жаловаться.

Жаловаться же должны так называемые простые люди, которые живут куда хуже, которые потеряли работу или часть заработка, или кого-то отправили на удаленку — и из-за этого понизили зарплату.

У многих упала практическая деятельность, продажи, например. Разве что, может, курьеры по доставке какой-то еды что-то зарабатывают. Мы их постоянно видим на велосипедах с огромными такими прямоугольными сумками за спиной, ездят по тротуарам и шоссе.

Простые люди — вот кто много чего потерял!

— Бесспорно.

— А что же шоу-бизнес, что он-то потерял, с такими огромными гонорарами? Что, все деньги уже проели?! Так продавайте свои замки, огромные многоэтажные виллы, роскошные квартиры, дорогие машины и так далее, которыми хвалились в разных журналах, показывали свои будуары! Вам не на что их содержать? Так продавайте!

Это просто бесчестная позиция — и говорит о низости людей шоу-бизнеса. Они на каждом углу рассказывают, чего лишились. Лишились чего? Сверхприбыли? А все они не подумали о том, чего лишились зрители, которые ходили и ходят на их концерты? Да они должны стоять перед ними на коленях, бить челом на сцене, в кровь разбивая лбы, за то, что люди платят деньги — за их, в общем-то, посредственные, в целом, шоу.

Нет благородства. Ну, чего еще ждать от тех, кто родился в эпоху волчьего капитализма и равняет себя с какими-то западными артистами? А кто сказал, что, например, Мадонна или кто-то там еще зарабатывают честные деньги? Я не считаю, что это все нормально.

Да это аморально — зарабатывать огромные деньги, когда в твоей стране есть бомжи, нищие, когда существует масса проблем с детьми, сиротами, инвалидами…Особенно, если звезды не занимаются активно благотворительностью.

— Что конкретно они должны делать?

— Речь идет о регулярном содержании кого-нибудь: детей-сирот, бедных, людей, нуждающихся в социальной защите. Если они этим не занимаются, это аморально, и не надо приводить их в пример. Они не являются примером для всех!

Примером являются те люди, которые делятся своими высокими доходами, причем из любой сферы деятельности, не обязательно шоу-бизнеса. Это политика, нефтяной бизнес и так далее. Надо делиться с обществом, содержать дома престарелых, детские дома, оплачивать дорогостоящие операции. Понимаете, у нас собирают крохи каким-нибудь мальчику или девочке на какие-то дорогостоящие лекарства, чтобы вылечить тяжелую болезнь. Причем суммы за лекарства называются миллионные. Да ни одни лекарства в мире не стоят таких денег, это же плата не за лекарство, а тем, кто хочет заработать на болезнях.

Те, кто плодит бездарностей, должны нести ответственность

— Сергей, в продолжение темы — вы, наверное, слышали, что известная актриса Настасья Самбурская…

— Кто-кто?

— Самбурская, которая снялась, например, в сериале «Универ», а сейчас она очень активный пользователь Instagram.

— В первый раз слышу.

— Так вот, смотрите, у нее в том же Instagram спросили, могла бы она выйти замуж за пожарного или за следователя. Самбурская ответила, что у них зарплата всего в районе 30-35 тысяч рублей, а мужчина не может так мало зарабатывать. У нее одна плата за коммунальные услуги примерно 25 тысяч, да на парковку тратит 20 тысяч. Получается, что те, кто не по своей воле зарабатывают по 30-35 тысяч рублей, для нашего шоу-бизнеса — люди как бы второго сорта? Как к этому относиться?

— А никак. Вы знаете, думаю, нет смысла комментировать высказывания глупых людей, откровенно глупых, недалеких, ментально бедных… Это нищие духом люди, без воспитания. Они, образно выражаясь, выросли на птичьем дворе, но почему-то кто-то платит им большие деньги за бездарность. Я не знаю, почему так происходит. Может быть, нужно спросить у тех, кто приглашает их сниматься в этих «универах»? Режиссеры и продюсеры, те, кто плодит бездарностей и таких вот «недоактеров» и «недодеятелей», кто платит им гонорары, тоже должны нести ответственность.

Они, что, [советские и российские актрисы Татьяна] Доронина или [Людмила] Гурченко, кто это вообще такие?! Это пыль придорожная, полный ноль и ничто — я их не знаю и знать не хочу.

— Что скажете о конфликте, который разгорелся между Игорем Крутым, Эмином Агаларовым и Максимом Фадеевым? Речь идет о взаимных обвинениях, о каких-то там запредельных суммах. Там все серьезно или это какой-то пиар?

— Это реальные разборки. Они — крупные киты шоу-бизнеса, которые делят сферы влияния.

Обычные разборки именно бизнесменов. Им хочется как-то разделить этот рынок на сферы влияния. Наверное, кто-то залезает на чужую территорию, так что здесь идет чисто профессиональная разборка. Конкуренция. Но эти люди хотя бы что-то делают, работают, проводят какие-то фестивали, конкурсы. Они делают жизнь людей интереснее, создавая какие-то проекты, чтоб совсем все не было так хило и тухло.

Проблемы в шоубизе не только в России

— Если не брать в расчет ситуацию с коронавирусом, как считаете, наш шоу-бизнес имеет все-таки шанс вылечиться хотя бы в ближайшем будущем?

— Знаете, я думаю, что если это и произойдет, то очень нескоро. Потому что нет авторов, уничтожена авторская школа, то, на чем строилась, например, советская эстрада. Это композиторы и поэты, которые как бы воспитывали певцов, выращивали их. И плюс общая ситуация в стране, где был очень высокий уровень культуры, высокий уровень образования, воспитания. Была среда, которая воспитывала.

Эти люди были профи не только в своем деле. Я знаком и был знаком со многими композиторами — с Александром Сергеевичем Зацепиным, Марком Минковым, Алексеем Рыбниковым... К сожалению, не успел так близко пообщаться с Микаэлом Таривердиевым, Никитой Богословским. Не успел по возрасту, как говорится.

Вот насчет тех, с кем успел пообщаться, могу сказать, что все они без исключения способны говорить не только о музыке, но и о литературе, поэзии, живописи. О театре, хотя никто никогда не писал о театре, но они-то там бывали и все знали. Это люди широких взглядов на жизнь, профессиональные, высокообразованные — не только в своей сфере искусства, но и во всех других.

— Целая культурная среда.

— Да-да, и это создавало плодотворную, питательную почву для создания тех шедевров, которые мы сегодня называем «старые песни о главном».

Сегодня этого всего нет, нет школ — поэтической, композиторской. Есть, конечно, отдельные хорошие авторы, те же Макс Фадеев или Костя Меладзе — безусловно, это талантливые люди, музыкально одаренные и создавшие энное количество достойных песен.

Есть и отдельные исполнители, безусловно. Нельзя сказать, что у нас нет исполнителей высокого, международного уровня. Первой я бы назвал Полину Гагарину — считаю, она выросла в очень большую певицу. Ее последние концерты — это круто и суперпрофессионально. Полина пользуется разными вокальными техниками, у нее абсолютный слух. Она с легкостью импровизирует, с легкостью берет ноты, ее голос подвижен. Чувствуется великолепная постановка этого голоса. Даже свои старые песни Гагарина поет сегодня мощнее и сильнее, чем это было раньше. В общем, Полина — певица европейского и даже мирового уровня.

Но дело в том, что сегодня не только в России не все хорошо, не только у нас упадок, это везде так.

— То есть, проблема глобальная?

— Конечно. Хотя приятно, что, например, альбом Лени Агутина в латиноамериканских ритмах (La Vida Cosmopolita. — Прим. ФАН) номинирован на премию «Грэмми».

— Это же достижение?

— Собственно говоря, не надо особо обольщаться. Агутин попал в лонг-лист. Но важен-то не лонг-лист, а шорт-лист, где уже будут все основные номинанты.

Но проблема в том, что мы уже знаем, как все это номинируется, кто выигрывает и так далее. Там тоже есть накрутки по просмотрам, по продажам... Поймали же вот какую-то там деятельницу, был большой скандал в нынешнем году.

Вскрылись колоссальные махинации — оказывается, эта женщина продвигала каких-то своих друзей, «накручивала» просмотры, продавала лишние диски, которых не было.

— Как же это по-русски!

— Да это повсюду так, все зависит от психологии человека, а она везде одинакова, будь ты русский, американец или кто-то еще.

Дело в том, что проверить, как настроены все эти программы, невозможно. Где-то один просмотр — это один просмотр, а где-то один просмотр — это сотня просмотров. Или даже пятьсот.

Такая же ситуация, кстати, и с «Евровидением» — как мы можем проверить, кто за кого голосует с помощью СМС? Все считает компьютерная программа, но как она устроена, мы точно не знаем. Так что все это чушь собачья! Как и любые выборы — президентские, парламентские. Мы с вами все проверить не можем…

Рэп у нас активно развивается

— Вот вы упомянули Полину Гагарину. А есть ли еще какие-то, образно выражаясь, светлые пятна на нашей эстраде?

— Ну, конечно, — тот же Агутин, очень талантливый артист. И это было сразу понятно. Заметьте, у него всегда тихо-спокойно, никаких громких скандалов с разводами…

— Ну, что-то такое все же в свое время было!

— Это житейские вещи, понятно ведь, что все всем изменяют. И нам с вами не надо обсуждать.

— Даже не собираемся.

— Но глобально это никуда не выносилось. Как вот история с Наташей Королевой и Тарзаном. Ну, это же явный пиар! Королева: «Нет, он мне не изменял!» Да не важно — изменял он тебе или не изменял. Тебе важен пиар! Потому что о тебе уже все давно забыли, Наташа! Тебе пиар нужен любой ценой! Сейчас вот ты скажешь, что «он не изменял, а если и изменил, я все равно его люблю. Да и вот нагадила нам какая-то актриса».

То есть идет пустая болтовня ни о чем, лишь бы просто имена эти мелькали, и чтобы об этом говорили — Наташа всем довольна, и Тарзан хорош собой, и такой он милый, чудесный парень и так далее. Нужно, чтобы была какая-то реклама. А что, — песен нет, все уже в прошлом, карьера утихла и на сцену пришли другие кумиры.

Те же рэперы. Кстати, о них тоже можно сказать, это же интересное направление. Рэп у нас активно развивается.

— Правда, что-то очень уж много нецензурщины…

— Согласен. Но это у них свой язык, понимаете? Дворовый такой. Феня. Но они же не по телевидению выступают. А в каких-то там клубах. Или клипы в Интернете. Рэп не моя музыка, скажу я вам, если вы напишете, что я апологет рэпа, это неправда! Но надо сказать, что это направление у нас развивалось и развивается в последние годы очень хорошо. Там есть какие-то интересные тексты, они зашифрованы, понимаете? Не все понятно нам, людям, воспитанным на другой поэзии, на другой литературе, вообще в другом культурном обществе. Нам это нелегко понять.

Но многие вещи того же Оксимирона хороши — понимаешь, что это очень здорово. Думаешь — надо же, как вот голова затесана, вот мне даже такая идея не пришла бы. А вот ему пришла. И он это воплощает. Это очень интересно. И я считаю, что этот феномен надо изучать. Почему нет? Во всяком случае, это гораздо талантливее, чем то, что мы слышим, — какие-то попсовые опусы, дешевые и бессмысленные, каких-то исполнителей, чьих имен мы уже и не помним, собственно говоря.

Тоже талантлив, например, Дима Билан, но у него нет репертуара. Ну, ведь засада! То, что он поет, в массе своей на 75 процентов — это плохой материал.

— Тут, как я понимаю, проблема продюсера, в первую очередь?

— Нет, это проблема певца! Продюсер что ли выходит на сцену? Он «бабло» стрижет, прости господи! Ему «бабло» важно.

— Ну, смотря, что поет его подопечный, правильно? Если какую-то муру, денег много не заработаешь. А если — хитовые вещи, то, соответственно, наоборот.

— Нет-нет, сегодня все не так работает. Дело в том, что эта публика воспитана на том самом птичьем дворе, она необразованная, с очень плохим вкусом, то есть она ничего хорошего-то и не видела. Молодняк, подростки, которые сегодня ходят в клубы, слаще морковки-то ничего и не ели!

Каждый раз открываешь какие-то новые грани

— То есть, грубо говоря, пипл все равно хавает?

— Люди, к сожалению, ущербны по своей сути, но, по счастью, они этого не чувствуют. Потому что они уже родились в говне, тоже грубо говоря, не видели высокого, не слышали [немецкого композитора Эрнста] Рихтера, не ходили на спектакли с [советскими и российскими актрисами Верой] Марецкой, [Фаиной] Раневской, [Татьяной] Дорониной, [Алисой] Фрейндлих, они не видели классики мирового кино. Им не хочется смотреть фильмы [итальянских режиссеров Федерико] Феллини, [Пьера Паоло] Пазолини, [Микеланджело] Антониони, [шведского режиссера Ингмара] Бергмана — потому что они в них ничего не поймут. Они будут смотреть это как коза на афишу — тупо. Они не поймут, о чем там вообще идет речь. Потому что их мозги не могут воспринимать, они деградированные, это мозги деградантов, понимаете?

Но они этого не знают. Им показывают какие-то фильмы сегодня — типа «Стрельцова», а еще «Притяжение», «Вторжение», «семяизвержение» — и говорят, что вот это мировое кино, огромные кассы. А это никакое не кино! Это просто компьютерная графика с плохой актерской игрой и плохими сценариями. Это кино даже говняное, но подается как суперкино. Как нечто великое.

И хочется спросить, если у вас «Вторжение» — кино, а что же тогда, например, «Крестный отец»?

— Или «Однажды в Америке»…

— Да! Если у вас фильм «Лед» — кино… Это не кино, это говно! И [тренер по фигурному катанию Татьяна] Тарасова это признала — чей образ был использован…

— Марией Ароновой.

— …Ароновой, да. Она (Тарасова. — Прим. ФАН) была возмущена позорным сценарием. Она сказала, что четыре раз пыталась досмотреть этот фильм, но до конца так и не смогла. Это безобразие! Но ее мнение быстро убрали, чтобы она не портила общую рекламную картину. Где-то в Интернете оно было опубликовано, а потом все быстро подчистили, потому что это антиреклама.

Зато дают мнения каких-то «чайников»: «Ой, мы ходили всей семьей, все рыдали». Чушь собачья! Над чем вы рыдали, хочется спросить? Или им просто посоветовали так сказать? «Мы рыдали всей семьей, и еще пойдем!» Боже мой! Я думаю, какие же вы глупые. Какие же вы тупые! Значит, вы ни черта не видели, если для вас «Лед» — кино… А что тогда для вас «Ночи Кабирии»? Или «Кентерберийские рассказы»?

Посмотрите Пазолини, это же вообще чудо из чудес. Там любой кадр останови, и это шедевр. Это как Мона Лиза Леонардо! А какая операторская работа! Это можно смотреть бесконечно, и киногурманы смотрят десятками раз. А «Декамерон» того же Пазолини?!

Это как приходить в Эрмитаж и Лувр и бесконечно смотреть на любимые картины. И каждый раз ты открываешь какие-то новые грани — что на тебя эти портреты сморят уже по-другому. Ну, ведь, действительно, после долгого общения с великими картинами уже кажется, что не вы наблюдаете за ними, а они за вами. Поэтому мы и ходим в музеи. Все время там полно туристов.

— И туда часто невозможно пробиться!

— Именно. Также и фильмы, на которые мы будем ходить постоянно. А «Лед» и один раз бы не видеть! Я ходил, и мне жалко денег. Я бы истребовал их назад! Я бы еще вот одну тему поднял. Вот почему нельзя истребовать деньги назад за халтуру? Знаете, это как некачественно оказанная услуга. И почему зритель не имеет права потребовать назад деньги за плохой фильм как за некачественно оказанную услугу?

Плюс ко всему, они — кто слаще морковки никогда не ел — не видели великих актеров. Поэтому для них Саша Петров — большой актер. Но он просто хороший и талантливый, и все! Не великий! И не выдающийся! Никто не говорит, что он плохой. Хороший. Четверочка с минусом — вот его оценка. Ну, или просто четыре. Но не более того!

Или вот Женя Миронов. Это тоже хороший актер, талантливый. Но, извините, это не Иннокентий Смоктуновский, не Андрей Миронов, его гениальный однофамилец. И не Евгений Евстигнеев. Вот это величайшие актеры!

А нам хорошее выдают за что-то сверхъестественное, за что-то несусветно фантастическое. Есть ведь еще и посредственные актеры, которых даже нельзя назвать плохими. У них оценка тройка. Иногда три с плюсом, может быть. Но их выдают за хороших.

Однако есть и еще хуже актеры, чья оценка вообще двойка! Как вот та же Самбурская. Хотя я ее не видел, но уже по тому, что она говорит, то, что она изрыгает из своих уст… Это уже свидетельствует о том, что ее оценка — двойка с минусом! Понимаете? Да ее имя даже упоминаться не должно в нашем с вами контексте!

Артист не понимает, потому что ему никто ничего не объяснил

— Давайте все же закончим беседу темой музыки. У нас все-таки не все еще потеряно в ней?

— Талантливые люди, конечно же, на эстраде есть. Полину Гагарину назову номером один, Дима Билан в силе и форме, и это просто прекрасно, Лариса Долина, представитель старой певческой школы, и она — связующее звено между той школой и той музыкальной культурой и сегодняшними.

В форме и Лева Лещенко, он прекрасно поет, не хуже, чем в молодые годы. У них прекрасные выступления и хорошие песни. Держится некая марка.

— Еще Агутин, наверное?

— Леня Агутин, безусловно. Еще я люблю Лену Ваенгу — прекрасные песни, исповедальные. Это певица-актриса, яркая, очень мобильная. Мне жалко, что она сейчас как-то ушла в тень. Ей нужны какие-то программы-спектакли. Нужна какая-то другая форма подачи ее песен. Но Ваенга, безусловно, очень талантливый человек.

То есть, имеются люди, но нужно с ними заниматься, нужны хорошие режиссеры, кто грамотно и увлекательно выстраивал бы программы. Не просто тупые шоу, как у [Филиппа] Киркорова — заплатил «бабло» Франко Драгону, и тот чего-то там поставил. Но к Киркорову это шоу не имеет никакого отношения! И к песням его оно никак не привязано. То есть шоу само по себе, а Филипп и песни — сами по себе. У меня ощущение, что это не его шоу, а просто он как-то случайно попал на репетицию чужого шоу!

— Шел мимо?

— Или шел мимо, да. Потому что в этом шоу нет никакого взаимодействия, Киркоров не танцует, а ходит между этими красивыми ребятами, которые как в паркуре прыгают. Танцуют и чего только не вытворяют. И после пятой песни я смотрю уже не на Филиппа, — он мне неинтересен, — а на эти великолепные танцы. Я смотрю на антураж. И Киркоров мне совсем не нужен! Я даже не знаю, что он там поет. Меня это вообще не волнует.

Но шоу-то называется «Я». А где там «я»? Там не «я», там все размыто. В лучшем случае, это шоу должно называться «Мы». Но никак не «Я»! «Я» — это только черный кабинет, и в нем стоит артист — в одном луче света, и сзади четыре музыканта ему подыгрывают. И все! Вот что такое шоу «Я»!

А когда там пиротехника, сто человек на сцене, и артиста не видно за всем этим, а иногда даже и не слышно, то шоу не может называться «Я»! Здесь непрофессионализм уже на уровне названия! Шоу, где пятьсот человек одновременно прыгают, танцуют, и ты между ними где-то там ходишь, не может называться «Я»! Однако артист этого не понимает, потому что ему никто ничего не объяснил…

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