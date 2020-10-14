Ляйсан Утяшева показала идеальный шпагат в кожаном корсете 

Москва, 14 октября. Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поразила поклонников идеальным шпагатом, облачившись в элегантное платье Dior с кожаным корсетом, передает «Телепрограмма.про».

В Сети появилось фото гимнастки с новой фотосессии. Спортсменка предстала в черном платье-бюстье французского модного дома. Осиную талию Утяшевой подчеркнул кожаный корсет.

В длинном платье супруга юмориста Павла Воли выполнила шпагат, положив одну ногу на стул.

На своей странице в Insragram Утяшева опубликовала пару снимков в коже, анонсировав некое событие, которое пройдет 14 и 17 октября. Как знают поклонники артистки, в эти дни в Москве и Петербурге состоится танцевальное шоу Утяшевой «Болеро».

Поклонники, комментируя снимки, отметили, что на них спортсменка стала похожей на молодую певицу Светлану Лободу.

«В последнее время не узнаю вас в гриме. Сейчас принял за Лободу в молодости», — пишет в комментариях пользователь под ником igorakim.

«Девушка Dior. Очень красивая и стильная всегда», — добавила iri7235.