В Европарламенте назвали «игрой с огнем» необоснованные санкции против РФ

Брюссель, 14 октября. Депутат Европарламента от фракции «Идентичность и демократия» Тьерри Мариани ответил на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможном прекращении диалога между Москвой и Брюсселем. Его слова приводит РИА Новости.

Мариани заявил, что ЕС «играет с огнем», принимая необоснованные санкции против России и провоцируя ее на ответные меры. Он напомнил, что до сих пор не было представлено никаких доказательств причастности российских властей к инциденту с Алексеем Навальным, что делает санкции со стороны ЕС исключительно политическим решением.

«Наступает момент, когда государство, сталкивающиеся с необоснованными санкциями, уже не может оставлять это без ответа и как ни в чем не бывало продолжать вести диалог. Поэтому я считаю, что Европа играет с огнем», — указал парламентарий.

Кроме того, Мариани заявил, что решение Евросоюза противоречит международному праву и де-факто вводит такое понятие, как «презумпция виновности».

О возможности прекращения диалога между Россией и Евросоюзом ранее упомянул Сергей Лавров. Он заявил, что Брюссель не хочет налаживать диалог с Москвой, а лишь обвиняет ее в «отравлении» Навального.

Франция и Германия выступили с инициативой ввести санкции из-за инцидента с Навальным. Политическое решение двух стран поддержали Великобритания, Нидерланды, а также Эстония. В МИД РФ уже раскритиковали Париж и Берлин за эскалацию конфликта и использование в дипломатии угроз и шантажа. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае введения санкций со стороны ЕС Москва будет вынуждена отреагировать ответными мерами.

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