МВФ улучшил прогнозы восстановления экономики России

Москва, 14 октября. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз восстановления экономики России. В докладе фонда сообщается, что ВВП страны упадет в 2020 году не на 6,6%, как ожидалось ранее, а на 4,1%.

При этом прогнозы экспертов МВФ на 2021 год сообщают о более низких темпах восстановления экономики России: рост, как ожидается, составит только 2,8% против 4,1% спрогнозированных ранее.

Предполагается, что среднегодовая инфляция составит 3,2% в 2020 и 2021 годах. Уровень безработицы, согласно докладу МВФ, составит в текущем году 5,6%, в 2021 году — 5,2%.

Улучшились показатели прогнозов относительно оценки восстановления мировой экономики. Предполагается, что ВВП упадет на 4,4% в текущем году, что выше на 0,8 процентных пункта, чем ожидалось ранее. Однако в 2021 году эксперты МВФ прогнозируют рост на 5,2%.

Как сообщал ФАН, министр экономического развития Максим Решетников ранее заявил, что российская экономика может выйти на докризисный уровень в третьем квартале 2021 года. По его словам, снижение ВВП в 2020 году составило 3,9%, тогда как ранее показатель оценивался в 4,8%.

По словам министра, в текущем году потребительский спрос оказался более устойчивым, чем полагали эксперты. Решетников добавил, что «ситуация по доходам населения остается непростой», во втором квартале 2020 года рост бедности достигал 13,5%. По мнению министра, «в следующего году реально располагаемые доходы полностью отыграют эти потери».