Президент Польши озвучил условия для вступления Украины в ЕС

Варшава, 14 октября. Президент Польши Анджей Дуда в интервью польским и украинским журналистам заявил, что Украина должна провести еще много изменений для вступления в ЕС.

«Мы всегда поддерживали европейские стремления Украины. В то же время вступление в ЕС требует много изменений, которые Украина должна провести в своей стране», — подчеркнул польский президент.

По его словам, «двери в ЕС должны оставаться открытыми», чтобы страны могли иметь «перспективу быть принятыми в ЕС».

Во вторник состоялась встреча дуды в украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Как передавал RT, по итогам переговоров президенты «подчеркнули важность» предоставления Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Эксперты же подчеркивают, что Варшаву и Киев сближает антироссийская повестка, однако Польша не обладает достаточным влиянием для ускорения вступления Украины в НАТО.

В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса государства. В 2016 году вступление в НАТО законодательно было определено целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.