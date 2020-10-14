Как Facebook и Google борются со свободой слова в российском Интернете

Наверное вы не знали, но помимо всевозможных правозащитных обществ России, занимающихся защитой педофилов, террористов, всевозможных психов и прочей неадекватной публики, есть еще одно общество, которое занимается совершенно благородным делом — защищает Интернет. Оно так и называется — «Общество защиты Интернета». Об этом я узнал из материала «Новой газеты», но не спешите строить скептические гримасы — «Новая газета» хоть и известная врушка, но вот тут она поведала совершеннейшую правду. Более того — в своем материале НГ рассказала, что со свободой Интернета в России, творится что-то неладное. «Общество защиты Интернета» бьет тревогу по той причине, что «индекс свободы Интернета» в стране — о ужас! — опустился ниже нуля.

И вот тут реально стоит волноваться. Да, я понимаю, что осень, дело к зиме, а Россия большой своей частью — страна северная, которую в холодное время года сковывают морозы. Так вот может и этот пресловутый «индекс» немного примерз? Но нет. Со свободой Интернета в России на самом деле все очень плохо. И от времени года это совершенно не зависит. А зависит это от такой мерзкой штуки как цензура. И вот тут нас ожидает парадокс. Дело в том, что цензура эта — вовсе не государственная. Да, государство обозначило какие-то определенные правила игры в Интернете, но эти правила касаются, как правило, отслеживания криминала, терроризма, всевозможных торговцев наркотиками и педофилов. Ну согласитесь, что это вполне нормально и наверняка так поступают во всех уважающих себя странах мира. Зато во всем остальном в российском Интернете, в том, что касается контроля государства — абсолютная свобода. Делай что хочешь. Особенно если ты популярный оппозиционный блогер или политик. Ты можешь писать о государстве самые разные гадости, можешь без конца оскорблять свой народ, руководство страны, можешь ругать матом Путина, называть его как угодно — и тебе за это ничего не будет. Да, закон, который такое запрещает, вроде бы есть, но он попросту не работает. Не верите? Да откройте ленту какого-нибудь Льва Рубинштейна, Виктора Шендеровича, или еще каких-нибудь популярных оппозиционных писак. Бывает, что все-таки кого-то из этой публики к ответственности привлекают. Но вовсе не за оскорбления, а за всяческие вредные фейки. Например, о коронавирусе. И это совершенно нормально. Twitter вон Трампа банит, когда ему кажется, что президента США слегка заносит на эту тему.

Но вернемся к цензуре. И вот тут нас ждет самое настоящее открытие. Дело в том, что кое-кто, видимо не согласившись с отсутствием цензуры государственной, решил в этом деле немного помочь. Кто именно? Например, некоторые социальные сети и интернет-сервисы. Ярчайшие представители — Facebook и YouTube. Вот если где-то в Рунете и есть цензура, то там. По полной. Самая настоящая, кондовая цензура. Почти как в Советском Союзе. Но и это еще не все сюрпризы. Дело в том, что цензура эта, как правило, касается только тех блогеров и средств массовой информации, которые имеют явную патриотическую направленность. Как например РИА ФАН, NewsFront, или «Царьград», чьи аккаунты Google попросту удалил, потому что их контент «нарушает правила сервиса». Вот ведь как интересно! Навальный, Дудь, или еще какие-нибудь оппозиционные блогеры не нарушают, а вот эти нехорошие аккаунты — просто рецидивисты какие-то! И самое забавное — вы ни за что не добьетесь от администрации Google ответа, какие все-таки правила были нарушены. Нарушены и все. Их правила и им решать, нарушены или нет. И совершенно плевать, что сей видеохостинг, работает в России законно и зарабатывает очень немалые деньги. Казалось бы, что он должен подчиняться российским законам, которые гарантируют свободу слова, но нет. Но конечно же это от доброты душевной. Просто ребята понимают, что в такой тоталитарной стране с ужасным кровавым режимом никак нельзя без цензуры. Вот и стараются.

А еще Facebook. Но там вообще давняя история. Баны пользователей по жалобам, так называемое «украинское» модерирование и прочие прелести. Но опять же — новый уровень. Теперь там банят и целые СМИ по политическим мотивам. И не просто банят, а делают так, чтобы Facebook не принимал ссылки на эти ресурсы. Вот хотите вы поделиться новостью, например с NewsFront, а Facebook вам говорит, что использовать эту ссылку недопустимо, так как данное СМИ нарушает «нормы сообщества».

И самое интересное, что сия цензура, не трогает даже российский Совет по правам человека. Тот, что при президенте. Там один Кирилл Вышинский, который не понаслышке знает, что значит страдать за свободу слова, против этого пытается бороться, а вот такие персонажи, как Николай Карлович Сванидзе, коих там большинство, не считают нужным обращать на это свое драгоценное внимание. Знаете почему? Потому что все эти СМИ и блогеры не близки членам СПЧ по политическим мотивам. Да и педофилы им важнее, чтобы не обижали этих бедолаг. И ведь это тоже самая обычная цензура. Но уже в том органе, который должен заниматься защитой элементарных прав человека, в том числе и права на свободу слова.

А государство — оно очень либеральное. Даже в отношении этой политической цензуры. Вот казалось бы, под раздачу попадают те СМИ и люди, которые как раз переживают за благополучие этого государства, а оно почему-то не может их защитить. Почему? Кто-то там боится, что обвалится очередной правозащитный рейтинг? Очнитесь ребята. Все уже давно обвалили за вас. Как ту же самую свободу слова в Интернете.